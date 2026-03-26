La histórica firma láctea La Serenísima, que fabrica en su planta de Longchamps y perteneció históricamente a la familia Mastellone, cambió de dueño. Dos gigantes como Danone y Arcor, a través de Bagley, compraron el 51,1 por ciento de las acciones del grupo lácteo y pasarán a manejar la marca de forma integrada en la Argentina. La operación fue informada a la Comisión Nacional de Valores y queda sujeta a aprobaciones regulatorias.

Hasta ahora, ambas compañías ya controlaban el 49% del capital, mientras que el resto permanecía en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint. El acuerdo llega después de un año de negociaciones y una fuerte disputa por la valuación de la empresa. En abril de 2025, Mastellone había rechazado una oferta que no superaba los US$ 40 millones, mientras que los vendedores pretendían cerca de US$ 250 millones. El monto final de la operación no fue informado.

Desde las compañías destacaron que la integración permitirá mejorar la eficiencia operativa, acelerar la innovación y ampliar el alcance del negocio. El nuevo esquema se apoya en 11 plantas productivas en la región, donde se elaboran leches, quesos, manteca, cremas, yogures y postres.

Fundada el 29 de octubre de 1929 por Antonino Mastellone y Teresa Aiello en General Rodríguez, La Serenísima se convirtió en una de las marcas lácteas más emblemáticas del país bajo el liderazgo de Pascual Mastellone. Con esta operación, se cierra una etapa histórica para la empresa.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, destacó el carácter estratégico del proyecto para la firma cordobesa. “Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”, afirmó. Pagani también remarcó que esta decisión “ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”.

Para Grupo Arcor, esta operación refuerza un modelo de negocios basado en asociaciones internacionales. La firma registró en 2025 ventas netas por 3.400 millones de dólares y cuenta con 49 plantas industriales. Por su parte, Danone, que obtuvo la certificación B Corp en 2025, reportó ingresos globales por 27.300 millones de euros en el mismo período, operando en más de 120 mercados.