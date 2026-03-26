Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y tras una intensa investigación, efectivos del Grupo Táctica Operativa (GTO) de la Comisaría 4ta de Almirante Brown detuvieron hoy a un joven de 29 años acusado de atropellar y abandonar a una pareja que circulaba en moto el pasado domingo por la madrugada, noche del sábado.

El dueño del auto se llama Rodrigo Jerez, tiene 29 años y quedó detenido en la causa caratulada «Lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor y por darse a la fuga sin prestar colaboración a las víctimas». Deberá declarar mañana en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El siniestro se produjo el 22 de marzo, cuando un vehículo impactó violentamente y desde atrás contra la motocicleta conducida por Maximiliano Nahuel Mazzini (30 años), en la cual iba también Sheila Nahir Santoro (35 años). Tras el choque, el conductor del rodado huyó del lugar sin prestar asistencia a las víctimas, quienes quedaron tendidas en el asfalto con heridas de extrema gravedad, por las cuales permanecer internadas, muy grave en el caso de Mazzini, que está en coma inducido por una severa inflamación y fractura de cráneo. La joven sufrió una fractura de cráneo y fracturas expuestas de tibia y peroné en su pierna derecha.

Según las investigaciones, a través de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) y cámaras privadas lograron identificar el vehículo involucrado: un Peugeot 208 color negro, patente AH250FU. Rastrearon el automóvil hasta un taller mecánico denominado «MGS», ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen y Berlín, donde el dueño tenía planificado repararlo. Fueron los familiares de la joven herida en el choque quienes denunciaron que el ahora detenido pretendía esconder la evidencia.