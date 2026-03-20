El Municipio de Almirante Brown informó que a mediados del presente mes de marzo comenzó la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. En esta primera etapa se está inmunizando al personal de salud y a las personas mayores de 65 años.

Según informaron desde la Secretaría de Salud browniana, a partir del próximo lunes 23 de marzo comenzará la vacunación para niños y niñas de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo), personas de 25 meses a 64 años con factores de riesgo, personal estratégico (Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad) y personas que trabajan en contacto con aves, un nuevo grupo incorporado a raíz del brote de gripe aviar.

En el caso de las personas con factores de riesgo (cardiopatías, enfermedades autoinmunes, respiratorias crónicas, pacientes oncológicos, personas con VIH, obesidad, etc.), no es necesario que presenten orden médica al momento de la vacunación si es paciente habitual de la institución de salud o vacunatorio.

La vacuna se encuentra disponible en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de lunes a viernes, de 8 a 18 horas; en la UPA N°5, ubicada en Av. Aviación y Boulogne Sur Mer, en Longchamps, de lunes a viernes de 8 a 16 horas; y en el Hospital Oñativia, situado en Ramón Carrillo 1339, en Rafael Calzada, de lunes a viernes de 7 a 17 horas.

También se aplica en el Hospital Lucio Meléndez, ubicado en Gorriti 859, en Adrogué, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, y en la Cruz Roja Argentina, en Pasaje de la Delicia 1112, en Adrogué, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas.

Cabe destacar que el objetivo de la campaña es garantizar la inmunización de aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad, además de reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.

En este sentido, se informó que este año la campaña se adelantó tres semanas respecto del año anterior debido al adelanto en la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor capacidad de transmisión.