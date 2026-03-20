Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios afecta $213.557 en marzo de su presupuesto para cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable, que representa un incremento de 11,4% respecto al mes anterior y un 46% superior al registrado en marzo de 2025.

El rubro con mayor impacto en el presupuesto es el transporte, con un gasto mensual de $101.026 y una suba del 14,8% frente a febrero.

En cuanto a la energía, un usuario de ingresos altos (N1) paga en promedio $49.462 por electricidad y $28.025 por gas natural, mientras que la factura media de agua se ubicó en $35.045.

Los datos corresponden al Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET), que detalla que «los incrementos de tarifas en todos los servicios explican el aumento de la canasta» y que el transporte se mantiene como el gasto de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

Actualmente, los hogares del AMBA abonan tarifas que cubren, en promedio, el 65% de los costos de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 35% restante.

El reporte oficial indica que «en marzo se mantiene el nivel de cobertura en el 65%», tras un salto de 13 puntos porcentuales ocurrido entre enero y febrero por el nuevo esquema de subsidios.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos en la región se incrementó un 591%.

En el mismo periodo, el índice general de precios aumentó un 203%.__IP__

El gasto total en servicios representa hoy el 12,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.741.460 para el mes de marzo.