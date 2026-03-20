En un acto realizado en el Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad de Burzaco, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregó más de 50 pares de anteojos a vecinos de nuestro distrito que no cuentan con cobertura médica.

Niños, niñas, adultos pudieron acceder al beneficio y hoy cuentan con nuevos lentes, fundamentales para mejorar su calidad de vida. La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la institución, ubicada en la calle Pellegrini N° 1015, y contó con la participación de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la presidente del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporitti y el director General de Inclusión de Personas con Discapacidad, Mariano Colombo.

Al respecto, Mariano Cascallares indicó que “el Municipio de Almirante Brown continúa trabajando para que los vecinos de nuestro distrito tengan más y mejores servicios con políticas que garanticen, como en este caso, el acceso a la salud para quienes necesiten anteojos y no cuenten con una obra social”.