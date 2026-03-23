Al cumplirse los 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el Municipio de Almirante Brown presentó cuatro murales en Longchamps, Malvinas Argentinas, San José y Ministro Rivadavia. Las obras, realizadas por los muralistas del Instituto Municipal de las Culturas, rememoran una parte de la historia de la Argentina marcada por una dictadura militar e invitan a la reflexión y la memoria colectiva.

Las obras están ubicadas en las esquinas de Catamarca y Diehl (Longchamps) con la obra “Los Dinosaurios de Charly García”; en Echagüe y José Serrano (Malvinas Argentinas) con el mural “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”; “Argentina y Alicia en el país», el trabajo artístico ubicado en Santa Ana y Frías (San José) y por último el mural “La Memoria de León Gieco”, situado en 25 de Mayo N°595, frente al Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia.

“A cincuenta años del golpe, el Municipio de Almirante Brown presentó nuevos murales en las calles de los barrios de nuestro distrito que invitan a la reflexión y a la evocación colectiva”, indicó Mariano Cascallares.

Los muralistas que realizaron las intervenciones son Eki Besada, Heber Martínez, Gabo Luna y Tin. Además, Gustavo Alderete en letras.

A través del programa de embellecimiento urbano el Municipio ha logrado transformar el distrito en una galería de arte al aire libre con trabajos artísticos en todas las localidades que destacan a figuras de la cultura, el deporte y acontecimientos de la historia del país.