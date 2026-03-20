Ian Lucas ganó anoche la décima edición del programa Mastercheff. El joven youtuber nacido en Banfield y fanático del Taladro superó a Sofía «La Reini» Gonnet en una final en la cual el joven de Banfield homenajeó a su familia y le puso a cada plato un nombre relacionado con cada etapa de su vida y recordó momentos de su infancia en cada plato. Esos momentos incluyeron el nombre de calles en las cuales vivió: Cavour 4211 y Baliña 1946, con las cuales mencionó a dos de sus platos.

Los competidores debían preparar un plato de entrada, un principal y un postre en dos horas. Ian eligió una fainá con anchoas y ají morrón para homenajear a su abuelo, un bife tomahawk empanado con tallarines negros y un postre al que le puso el nombre de su abuela, presente durante todo el tiempo que duró la final. El plato de entrada lo llamó Cavour, como la calle de Escalada en la que comió esa misma fainá. Al principal lo llamó Baliña, «la casa de Banfield en la que me crié y donde le cocinaba milanesas a mi hermano», dijo. Con su faina con provolone, morrón y anchoas llegó la emoción de uno de los jurados. «Yo quiero transmitir mi historia de vida con mis platos», dijo el joven de 27 años. Donato de Santis lloró de emoción luego de que Ian contara que con ese plato de entrada el ganador homenajeaba a su abuelo fallecido.

En la final, «La Reini» eligió representar a la Argentina: empezó con una entrada de trucha curada, salda criolla y una ensalada verde. El principal fue unas vieiras y el postre de higos con una crema de dulce de leche y una masa sablé quebrada. Tras seis meses de competencia, el joven fue seleccionado como el ganador por el jurado del programa integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular y se llevó el premio de 50 millones de pesos.

Ian es el hijo de Gustavo yo, líder de la banda «Gustavito y los tulipanes», famosa por el hit «Tomate un vino y olvídate», llegó a ser conocido como youtuber donde tiene 37 millones de reproducciones.

Ian cerró con un arroz con leche al que llamó «Abuela Lidia». «Ella me lo preparaba todo el tiempo cuando vivía con ella. Le hice un caramelo, y lo metí en la cocción, gratiné una banana, hice un culis de frutilla y arándanos». «Lograste contar una historia con la comida», le dijo Betular. En honor a la verdad, el postre del ganador fue presentado en un plato como si fuera a servir un guiso en vez de un postre.

La propuesta delicada, elegante y sutil de la finalista contrastó con la del ganador, que fue a sus propios orígenes más con corrección que con alto vuelo culinario: presentó un bife rebozado sin salsa ni ensaladas, sino con pastas, que tampoco parecían funcionar en un plato que pedía una compañía fresca. A pesar de eso y de que claramente en la final «La Reini» superó en sabores y concepto a Ian, el jurado valoró el recorrido comprometido del joven y lo premió como el ganador de la competencia que inició con 27 famosos y terminó con el joven de Banfield llevándose el premio mayor.