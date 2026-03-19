Los 50 años de la interrupción democrática perpetrada por el Golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 tendrá en Brown la clásica vigilia con música y danza en vivo organizada por el Municipio en Adrogué para el 23 y dos festivales, uno en la ciudad cabecera del partido y el festival Arte Callejero Sur edición por la memoria a realizarse mañana en Burzaco.

Arte Callejero en Burzaco

El 20 de marzo se realizará el festival Arte Callejero Sur Edición por La Memoria, una fecha «para reivindicar la lucha histórica por los derechos humanos y la cultura popular», dijeron sus organizadores. Habrá bandas en vivo, como Viejo Jack, Hestald, Wayne, 1630 e Ira Medicinal. Será a las 20:30 en el Mítico Bar Tío Bizarro, de Burzaco, con muestras de arte y emprendedores. Carlos Pellegrini al 800. Desde la organización @artecallejerosur destacaron que el festival busca generar un espacio de encuentro donde el arte funcione como herramienta de reflexión colectiva, en un contexto donde la memoria sigue siendo una bandera vigente.

Vigilia con música y danza en vivo, charlas y muestras en Adrogué

Como cada año, el Municipio de Almirante Brown llevará adelante este lunes 23 de marzo una vigilia conmemorativa al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con una jornada cultural abierta a la comunidad en el Playón de la Memoria y los Derechos Humanos de Burzaco. La vigilia se realizará desde las 17 horas en el espacio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini y la propuesta incluirá muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo, con la participación de espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales.

Se presentarán Teatro Envión 1 y 2 (a las 17), el programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria N°28 (17:30), una radio abierta (18), el Ballet Querencia Madres (19 hs), Bartolinas (19:30 hs), la comparsa Muga al Borde (20 hs), y el grupo Nueva Era Percusión (21:30 hs). También la obra “Blanco sobre Blanco” (22:30 hs) y la banda “Contra todos los males de este mundo” (23 hs), con un tributo a Luis Alberto Spinetta, mientras que el cierre estará a cargo del tradicional Mural de las Velas (23:45 hs).

El sábado 21 de marzo a las 20 se proyectará la película documental “La Guardería” en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione (Av. Eva Perón 1948), en el marco del ciclo Cine en Brown. La actividad será con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Rock en Burzaco

“La memoria se contagia. Rock por la Memoria” es una propuesta cultural abierta que invita a compartir, reflexionar y encontrarse a través del arte y la música y también a colaborar con personas en situación de calle. La actividad será este sábado 21 de marzo desde las 13 horas en el Centro Cultural El Pasaje (Pje. Estrada 435, Adrogué), con una programación pensada para todas las edades.

El encuentro contará con música en vivo de bandas como Phantom Power, La Gesta del Árbol Caído, Fatigados y Dresden55, junto a la musicalización de DJ Box, en una tarde atravesada por distintos sonidos y energías. Durante la jornada también habrá espacios participativos como un túnel de letras censuradas durante la dictadura, la construcción de guirnaldas de pañuelos, un mural colaborativo y una feria de la cultura popular.

La propuesta busca «contagiar memoria, poniendo en el centro la cultura como espacio de encuentro entre vecinos y vecinas» destaca el comunicado de «Argentina Humana», los organizadores del evento. La actividad contará con la posibilidad de aportar, a través de un bono contribución solidario, para acompañar la olla que se realiza todos los jueves para personas en situación de calle.