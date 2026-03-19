Como parte de los trabajos de reacondicionamiento y mejora estética del espacio público en Longchamps, el municipio de Almirante Brown sumó una nueva pieza de arte urbano que ya capta la atención de los vecinos. Se trata de un mural temático en homenaje al 40° aniversario de Súper Mario Bros., el videojuego que marcó un hito en la cultura pop global.

La obra fue ejecutada por el artista Heber Martínez, bajo la órbita del Programa de Embellecimiento Urbano impulsado por el Instituto de las Culturas de Almirante Brown. El diseño destaca por su capacidad de integración con la infraestructura existente, ya que utiliza las propias imperfecciones y relieves del muro para recrear las plataformas y escenarios del videojuego, convirtiendo una superficie de concreto en una pieza de narrativa visual llena de color y nostalgia.

Desde el organismo municipal destacaron que este tipo de acciones buscan resignificar el espacio público mediante la creatividad y la memoria colectiva, fortaleciendo la identidad local a través del arte a cielo abierto.

Esta pieza se incorpora al corredor de murales que el distrito viene desarrollando en diversos barrios, consolidando una política que une la gestión de obra pública con la expresión cultural. Con esta nueva intervención, el paisaje cotidiano de Longchamps incorpora un elemento de identidad pop que invita a la comunidad a redescubrir sus calles desde una perspectiva artística y lúdica.