A un año de que el fotógrafo de Remedios de Escalada Pablo Grillo sufriera una brutal represión por parte del gobierno nacional, que lo dejó gravemente herido al partirle la cabeza con una granada de gas lacrimógeno, conmemoran esta tarde desde las 17 ese hecho con un festival de música en la Plaza Congreso. Bersuit, Willy Bronca y el murguero Ariel Prat serán de la partida, con entrada libre y gratuita. “​Nos encontramos para abrazar la libertad de expresión, defender nuestro derecho a alzar la voz de forma pacífica y pedir justicia por Pablo y todas las víctimas de la doctrina Bullrich”, difundieron los organizadores.

El fotorreportero de 35 años cubría una masiva movilización frente al Congreso Nacional que había sido convocada por jubiladas y jubilados e hinchas de fútbol. La protesta, como cada miércoles, tenía como consignas el rechazo al ajuste de Javier Milei y, particularmente, la situación en la que ese ajuste deja a millones de adultos mayores con jubilaciones miserables.

Esa manifestación fue reprimida ferozmente por orden de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad. La reconstrucción colectiva organizada desde el Mapa de la Policía determinó que Héctor Guerrero, cabo primero de Gendarmería, disparó a corta distancia varias granadas de gas, contraviniendo todos los protocolos e incluso las recomendaciones del fabricante del arma. Una de esas granadas impactó de lleno en la cabeza de Grillo mientras éste registraba las acciones represivas.

Siguieron horas y días angustiantes para la familia Grillo. Pablo fue sometido a una operación de nueve horas en el hospital público Ramos Mejía , quedando al borde de la muerte. Una multitud se movilizó desde entonces para exigir justicia y denunciar la violencia estatal. En Remedios de Escalada (Lanús), barrio donde vive la familia, durante este año se realiza cada viernes un “semaforazo” del que participa buena parte del vecindario.