La histórica operadora de la línea 148 dejó de funcionar y abrió una crisis laboral en el Conurbano sur, con choferes y empleados reclamando por salarios y aguinaldos impagos.

Según supo los directivos comunicaron el cierre en una asamblea y avanzaron con la venta de la terminal de Quilmes como parte de un esquema para afrontar la deuda con el personal.

En el conflicto se repite el mismo patrón: meses de deterioro del servicio, unidades insuficientes, medidas de fuerza y un final abrupto que dejó a la plantilla en una situación crítica.

La deuda informada incluye el medio aguinaldo de diciembre y los sueldos de enero y febrero, mientras los trabajadores reclaman una salida urgente para cobrar lo que corresponde y no quedar afuera del traspaso.

En paralelo, se negocia la continuidad operativa de la 148 bajo otras empresas: los ramales hacia San Francisco Solano quedarían en manos de una firma y los que van a Florencio Varela en otra, con participación de grupos con peso en el sistema.

El punto que define la crisis no es solo “quién maneja los colectivos”, sino qué pasa con los puestos de trabajo, la antigüedad, las categorías y el cronograma real de pagos: el servicio podría retomar con nuevas razones sociales, pero la deuda y el personal quedan como la bomba de tiempo.