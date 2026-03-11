La filial Lalcec (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) de Lomas de Zamora puso en marcha una nueva campaña gratuita de prevención de cáncer de cuello uterino y virus del papiloma humano (VPH), con estudios ginecológicos destinados a mujeres sin obra social. La propuesta se desarrollará en el marco del Mes de la Mujer y contará con 40 turnos disponibles que se podrán reservar a partir de este viernes.

Las mujeres podrán acceder a la realización de PAP y colposcopía, estudios ginecológicos preventivos fundamentales para detectar a tiempo lesiones precancerosas, cáncer de cuello uterino y VPH. Serán tres profesionales los que se encargarán de hacer este tipo de estudio que requiere de la extracción de una muestra que se manda a analizar y luego se entrega el resultado.

La reserva de turnos comenzará el viernes 13, de 9 a 14, a través de WhatsApp al 11-6146-0019. La atención a las pacientes empezará el viernes 27 de marzo y se extenderá durante abril, de acuerdo con la disponibilidad. Desde la entidad remarcaron que los cupos son limitados, por lo que el acceso a la campaña estará sujeto al orden de inscripción.

También se pide tener en cuenta que se pueden atenderse mujeres que no se hayan hecho en el último año Pap y colpo. No deben tener obra social. Las únicas personas que se atenderá con obra social serán las afiliadas al PAMI, especificaron desde Lalcec. Otro pedido no menos importante por parte de la entidad sin fines de lucro es que cada paciente se responsabilice en asistir a la consulta tras el pedido del turno y volver al consultorio para retirar los resultados