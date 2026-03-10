La Campaña de Vacunación Antigripal 2026 empieza este miércoles en toda la provincia de Buenos Aires. Se trata de la primera etapa de aplicación de la vacuna, destinada al personal de salud y los mayores de 65 años.

La segunda etapa empezará el 23 de marzo y alcanzará a personas embarazadas y puérperas; niños de entre 6 meses y 2 años; personas de 2 a 64 años con factores de riesgo; personal estratégico; y personas en contacto con aves de corral.

Los especialistas indican que «la vacuna reduce complicaciones causadas por la gripe en la población de riesgo» y por eso invitan a la población a vacunarse.

Buscá el vacunatorio más cercano a tu casa, de los 32 disponibles en Almirante Brown, que atienden de 8 a 12:

https://www.gba.gob.ar/vacunacion/#muni