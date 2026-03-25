En el marco del aniversario del natalicio del maestro Raúl Soldi, la Fundación que lleva su nombre llevará adelante la jornada denominada «Fiesta 23 Veranos». La actividad tendrá lugar este domingo 29 de marzo, en el complejo ubicado en la intersección de las calles Obligado y Gorriti, en la localidad de Glew.

El evento se desarrollará de 11 a 19 horas y contará con una propuesta diversificada para el público. Los asistentes podrán realizar el recorrido por la muestra estable de la Fundación, que preserva gran parte de la producción artística del pintor. Asimismo, la jornada incluirá una feria de artesanos locales y presentaciones de música en vivo, con el objetivo de fomentar el encuentro comunitario y el acceso a la cultura regional.

Raúl Soldi y su legado en Glew

La figura de Raúl Soldi (1905-1994) es fundamental para la identidad histórica de Glew. Si bien su prestigio alcanzó niveles internacionales —siendo el autor de la cúpula del Teatro Colón de Buenos Aires y de frescos en el Vaticano—, el artista mantuvo un vínculo estrecho y permanente con esta localidad del sur del Conurbano bonaerense.

Fue en Glew donde Soldi desarrolló uno de sus proyectos más ambiciosos: la decoración de la Parroquia Santa Ana. Durante 23 veranos consecutivos, el artista trabajó de manera ad honorem en los murales del templo, utilizando la técnica de fresco.

El valor histórico de Santa Ana

La obra en la Parroquia Santa Ana se destaca por su particularidad narrativa. En los frescos, Soldi representó escenas bíblicas pero ambientadas en los paisajes propios de Glew de mediados del siglo XX. Además, utilizó a vecinos de la localidad como modelos para los rostros de los personajes, integrando de forma definitiva la historia del pueblo en la iconografía religiosa de la iglesia.

La «Fiesta 23 Veranos» se presenta así como una instancia para reivindicar la vigencia de este patrimonio cultural y la obra de uno de los máximos exponentes del arte argentino en el distrito de Almirante Brown.