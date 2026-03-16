Con la participación de más de 90 expositores de distintas provincias, se inauguró formalmente la segunda edición del Salón de Arte Textil en la Casa de la Cultura de Adrogué. La muestra, que reúne obras de más de 90 expositores de todo el país, consolida al distrito como un referente regional para esta disciplina artística.

La organización de la muestra está a cargo del colectivo Arte Textil Brown (ATB), una agrupación integrada por docentes, artesanos y artistas que trabajan en la promoción de esta especialidad dentro del circuito cultural contemporáneo. Según informaron los organizadores, el objetivo de la edición es fomentar el intercambio entre creadores de diversas regiones del país.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta mediados de abril en la sede de Esteban Adrogué 1224. El cronograma de actividades complementarias, que incluye talleres y conversatorios, se difundirá próximamente a través de los canales oficiales de comunicación del municipio y el colectivo ATB.

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