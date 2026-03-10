San Francisco Solano celebra este 10 de marzo el 77° aniversario de su fundación. Una ciudad repartida entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown, que celebra su nacimiento en base a otro natalicio, el del santo que le da su nombre. Para conmemorarlo, se prepara un evento masivo que promete reunir a miles de vecinos en un fin de semana a pura música y tradición.

Bajo el lema de fortalecer la identidad barrial, los festejos centrales se trasladarán al próximo fin de semana en la emblemática Plaza 13 de Julio, ubicada en Margarita, entre Rosa y Nardo. Los festejos comenzarán el viernes 13 a partir de las 16:00 horas, mientras que el sábado 14 y el domingo 15 las actividades iniciarán desde las 15:00 horas, ofreciendo tres jornadas consecutivas de encuentro y alegría al aire libre.

El festival contará con un encuentro de emprendedores locales, una variada oferta de gastronomía y la presentación de bandas en vivo que musicalizarán las tres jornadas. Es una oportunidad ideal para apoyar el trabajo regional y disfrutar de un paseo al aire libre en familia.

El origen de San Francisco Solano se remonta a la subdivisión de tierras que pertenecieron a la familia Obligado y a antiguas chacras administradas por la orden franciscana. Debido a su ubicación geográfica y al crecimiento urbano posterior, el trazado de la localidad quedó distribuido bajo la jurisdicción de los municipios de Quilmes y Almirante Brown.

En lo que respecta al sector correspondiente al partido de Almirante Brown, su reconocimiento oficial como localidad administrativa se produjo el 1 de diciembre de 1989. Actualmente, la gestión municipal de esta zona se centraliza en la delegación ubicada sobre la Avenida Lirio al 400.

Aunque los primeros loteos de tierras para el asentamiento de vecinos comenzaron en 1949, el municipio de Almirante Brown estableció mediante una ordenanza que el 10 de marzo es la fecha oficial de celebración de la localidad. Este día fue elegido para coincidir con el natalicio de San Francisco Solano, el santo que da nombre a la ciudad.