Un impresionante accidente ocurrió durante la tarde del martes en Longchamps, cuando un hombre que circulaba con su moto por la Avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la calle Finochietto, perdió el control y terminó cayendo al asfalto.

Cómo consecuencia del golpe, el motociclista sufrió serias lesiones y su vehículo afectado por un incendio, que sofocaron los bomberos.

Intervinieron en las tareas de auxilio y prevención, personal de ambulancias municipal, que asistió al hombre herido, de Defensa Civil, policial y Bomberos Almirante Brown.