La desaparición de Tehuel de La Torre, el varón trans de 21 años que salió a buscar trabajo y nunca regresó, llega a su quinto aniversario, con una condena perpetua al responsable del crimen y la desaparición del cuerpo sobre el cual el condenado y su cómplice sellaron un misterioso pacto de silencio.

El 11 de marzo de 2021 Tehuel salió de su casa de San Vicente hasta Alejandro Korn para ir a una entrevista laboral en busca de un puesto de mozo. En el camino, De la Torre se cruzó con su hermana Verónica, a quien le contó que concurriría a encontrarse con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años que le ofreció trabajar de mesero en un evento. Tehuel llegó a la vivienda de Ramos (donde también se encontraba Oscar Montes, otro acusado) a la tarde de ese 11 de marzo y desde ese momento se perdió su rastro.

El pasado 11 de julio, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la prisión perpetua contra Ramos por el asesinato del joven, tras rechazar los recursos de apelación por parte de la defensa, bajo el cargo de homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual.

La medida, firmada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana que hicieron especial hincapié en la vulnerabilidad de Tehuel como joven trans en situación de informalidad laboral, causa que Ramos aprovechó para atraer a Tehuel hasta su casa. Otro punto que manifestaron en la resolución es que la desaparición del cuerpo y la quema de pertenencias del joven constituyen un acto simbólico de negación de su identidad, lo que refuerza la existencia de un móvil discriminatorio.

Las pruebas que permitieron lograr la condena máxima fueron los registros de cámaras de seguridad, la tarjeta SUBE de Tehuel, la geolocalización de su celular, imágenes en el teléfono del acusado donde aparece la víctima, restos calcinados de sus pertenencias hallados en un terreno, análisis de manchas hemáticas con perfil genético coincidente con Tehuel y la conducta evasiva del imputado. Con respecto al otro acusado en la causa, Oscar Montes, se espera a que se dicte el inicio de su debate por jurados.

La causa inició a partir de que Michelle, la novia de Tehuel, radicó la denuncia por la desaparición en la Comisaría 1° de San Vicente, el 13 de marzo de 2021, tras no tener noticias durante dos días, cuando la Policía geolocalizó el celular de la víctima de Ramos. Ramos y Montes, que fueron detenidos en un principio por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio, declararon a la Policía que el damnificado estuvo en el domicilio de Korn, pero una foto tomada a las 20:42 fue encontrada en el teléfono de Tehuel, y esa versión fue descartada.

Los investigadores hallaron la campera del muchacho prendida fuego y luego una muestra de sangre indicó que había ADN de de la Torre en la pared de la casa de Ramos. El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 5 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos certeros sobre el paradero de la víctima.

Pese a que ambos acusados siempre manifestaron que no estaban involucrados en el caso, hubo varias pruebas que los contradijeron.

El 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, dictaminó que Ramos es culpable, no solo del crimen, sino también de la desaparición del cuerpo y «el daño que eso provoca a sus seres queridos». #AgenciaNA