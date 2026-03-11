La DDI de Lomas de Zamora detuvo en las últimas horas a dos hermanas de 25 y 28 años y a dos hombres de 22 y 30 años, todos acusados de entregar en el primer caso y de consumar el robo y el asesinato de Emilio Ramón Osorio, un abogado de 53 años a quien mataron en su propia casa de Burzaco, el pasado 30 de diciembre. Por el hecho había un detenido, que era cuñado de la víctima.

El hecho ocurrió la noche del 29 de diciembre de 2025 en una casa de la calle Alsina al 2041, del barrio El gaucho, de Burzaco, cuando la policía halló a Osorio con una herida punzante en la cara y un golpe en la cabeza, que le produjeron la muerte. Una barreta, un destornillador y un criquet con el cual habrían forzado una reja fueron claves para determinar los sucesos que los investigadores creen que fueron planificados por una de las dos hermanas detenidas.

Los registros fílmicos captaron a tres hombres desplazándose por la vereda hacia la vivienda de Osorio a las 23:09 de ese fatal 29 de diciembre. Uno vestía una camiseta de River Plate. Según se estableció, Osorio salió de su casa para encontrarse con una las hermanas detenidas, dedicada a prestar servicios como trabajadora sexual. En ese momento, ingresaron a la casa de la víctima los tres sujetos.

Cuando el hombre volvió a su casa, fue sorprendido en la parte posterior por los agresores, que lo atacaron con una barreta y lo maniataron. El abogado se defendió pero un barretazo de uno de los sujetos le provocó la muerte.

Uno de los individuos, de 30 años, resultó capturado en el barrio Altos del Castillo, de Ministro Rivadavia; a una de las mujeres, de 25, se la aprehendió en la calle 519 al 2400, en la localidad de El Pato; a la otra, de 28, se la arrestó en San Marcos al 1700 casi en el cruce con la avenida San Martín de Rafael Calzada.

El cuarto implicado, de 22 y novio de la primera de las jóvenes, estaba alojado en un centro de rehabilitación para adictos al consumo de drogas. Gracias a las requisas, los efectivos policiales consiguieron incautar una barreta, una remera, un par de zapatillas, unas bermudas, documentación, 67.850 pesos, 1.770 dólares, cocaína y cuatro aparatos de telefonía celular.

La causa cuenta con la intervención de la UFI N° 2 de Almirante Brown, a cargo de Leonardo Kaszewski y el Juzgado de Garantías N° 4 de Lomas de Zamora. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia bajo la carátula de «homicidio agravado críminis causae y robo agravado”.