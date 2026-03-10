Una viuda negra fue detenida en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora luego de una exhaustiva investigación que comenzó en octubre del año pasado cuando un hombre denunció que una mujer lo durmió y robó tras una cita. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Massenet al 400, donde la imputada fue detenida por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4.

Durante la requisa del inmueble se secuestró un celular marca Samsung utilizado por la acusada, una billetera perteneciente al damnificado y dos blísteres de pastillas de clonazepam, sustancia que habría sido empleada para inducir a la víctima a la pérdida de conocimiento.

La investigación se inició el 11 de octubre de 2025 cuando la imputada contactó al damnificado a través de redes sociales y luego concurrió a su domicilio. Tras compartir bebidas alcohólicas, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, constató que le habían robado.__IP__

A partir de tareas de campo que incluyeron el análisis de registros fílmicos públicos y privados y la explotación de redes sociales, los efectivos lograron individualizar a la sospechosa y establecer su domicilio.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°62, a cargo de Dario Bonanno, Secretaría 79 de Eduardo Ricco, y el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora, autorizaron el allanamiento que permitió concretar la detención