Con el objetivo de profundizar las políticas de prevención ciudadana, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante esta semana la instalación de nuevos dispositivos de alarmas vecinales en la localidad de Rafael Calzada.

La jornada, que tuvo lugar en la intersección de las calles Belgrano y Marco Avellaneda, contó con el despliegue de equipos de la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana. Durante el encuentro, los funcionarios brindaron asesoramiento a los vecinos sobre el uso de la aplicación municipal «Brown Previene», herramienta clave que permite la activación remota de sirenas, reflectores LED y el uso del botón de pánico conectado directamente al Centro de Operaciones Municipal (COM).

El municipio ha intensificado su despliegue tecnológico con el fin de fortalecer la organización comunitaria. Actualmente, el distrito cuenta con 710 alarmas vecinales operativas, con una meta clara de superar las 800 instalaciones antes de fin de año para alcanzar una cobertura territorial casi total.

En Rafael Calzada, ya se encuentran funcionando 65 dispositivos, reforzando la seguridad preventiva en la zona.