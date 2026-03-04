Un suceso de violencia de genero tuvo lugar en Lomas de Zamora y quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona que muestran la brutalidad de un hombre que acusa a su mujer de infidelidad, le pega, la balea en plena vía pública y luego la obligó a subir nuevamente a la moto para huir del lugar.

El episodio ocurrió el lunes por la noche sobre la calle Nápoles al 500 de Villa Bicentenario en poco más de un minuto, aunque la brutalidad de la escena dejó en shock a los vecinos. Según se observa en las imágenes, el agresor detuvo la moto en la que circulaba con la joven en medio de una discusión y la forzó a descender. Acto seguido comenzó a golpearla mientras la acusaba de haberle sido infiel.

La víctima intentó alejarse, pero el hombre extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar. En un primer momento no logró herirla, aunque la amenaza fue directa y explícita: “Dejá el celular ahí porque te voy a matar. Hiciste el amor con otro”, se escucha en la filmación. Lejos de calmarse, el atacante efectuó un nuevo disparo que esta vez impactó en la joven. La chica intentó refugiarse detrás de un auto estacionado mientras gritaba de dolor y buscaba ponerse a resguardo.

En medio de la desesperación, el agresor le exigió reiteradamente que volviera a subirse a la moto. Finalmente, y sin darle tiempo a acomodarse, arrancó y se la llevó del lugar. Hasta el momento no se confirmó hacia dónde se dirigieron, aunque se presume que podrían haberse trasladado a algún centro de salud de la zona.

Si vos o alguien que conoces está en una situación de violencia de género, llamá al 144