El Municipio de Almirante Brown secuestró un camión portavolquetes en momentos en que estaba arrojando basura en un predio de la localidad de Burzaco.

El vehículo fue trasladado hasta el Comisaría 2° en el marco de un operativo del que participaron la Policía Bonaerense e inspectores de la Comuna browniana.

Fuentes comunales indicaron que al mencionado camión, registrado en Lanús, se le labraron infracciones por carecer de la Habilitación de Carga de Residuos en Volquete, y también por no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y por faltante de chapa patente.

El Municipio de Almirante Brown viene realizando numerosos operativos de limpieza y erradicación de microbasurales. En cada lugar coloca cartelería de “Prohibido arrojar Basura”, parquiza y foresta con especies nativas generando nuevos espacios verdes.