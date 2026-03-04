En un mundo cada vez más interconectado, el manejo de un segundo idioma dejó de ser una opción para pasar a ser una necesidad a la hora de ampliar horizontes, fortalecer la formación académica, potenciar el perfil profesional y conectar con otras culturas.

Como respuesta a esta demanda, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a una nueva edición de cursos de su Laboratorio Universitario de Idiomas, una propuesta académica innovadora y accesible para toda la comunidad.

Los cursos de Inglés I y Portugués I comenzarán en marzo bajo la modalidad virtual. El curso de Inglés I se dictará los miércoles y viernes de 16 a 18; mientras que el de Portugués I tendrá sus encuentros los martes y jueves de 17 a 19.

Ambos programas tienen una duración de dos meses, con una carga de cuatro horas semanales distribuidas en dos encuentros sincrónicos que garantizan el seguimiento docente. Al completar el nivel, la universidad otorga una certificación con reconocimiento institucional.

Además, los estudiantes disponen de una plataforma con actividades complementarias y de práctica que combinan aportes de las neurociencias, herramientas digitales y de lo lúdico para asegurar un aprendizaje integral.

Con el objetivo de fomentar la participación, la UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye la posibilidad de abonar en cuotas y descuentos por transferencia. Estos beneficios se extienden especialmente a docentes, trabajadores y alumnos de la universidad, como así también a empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del Sector Industrial (SIPAB), integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown.