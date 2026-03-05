En marzo regresa el “Circuito de Ahorro Brown” a distintas localidades o con propuestas que permiten a las familias acceder a frutas, verduras, panificados, pescadería y productos de almacén a precios convenientes, fortaleciendo la economía social y promoviendo la compra directa a productores locales, acercando alternativas que contribuyen al cuidado del bolsillo de los vecinos.

En ese marco, el programa “Brown Ahorra” estará presente los martes 3, 10, 17 y 31 de marzo en la estación ferroviaria de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini), en el horario de 9 a 14 horas. Asimismo, los miércoles 4, 11, 18 y 25 y los viernes 6, 13, 20 y 27, la propuesta se desarrollará en la estación de Claypole (Avenida 17 de Octubre y Nazca), también de 9 a 14 horas.

Por otra parte, el “Mercado Multiplicar”, que funciona en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271 esquina Uruguay, en Burzaco, abrirá sus puertas los viernes 6, 13, 20 y 27, de 9.30 a 14 horas. Allí se podrán adquirir verduras agroecológicas, frutas de estación y productos de productores de Glew, con un descuento especial del 40 por ciento abonando con Cuenta DNI.

Finalmente, la Feria de Productores Rurales funcionará todos los viernes de marzo, de 10 a 14 horas, en la plaza Cerretti de Adrogué, y los sábados de 13 a 16 horas en la Granja Educativa Municipal, ubicada en Avenida Juan B. Justo N° 1000, en Ministro Rivadavia.