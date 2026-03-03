Este lunes por la tarde los bomberos trabajaron para extinguir un incendio producido en un sector de un depósito de materiales de comunicación ubicado en las calles Ramírez y Altamira, de Rafael Calzada.

El fuego consumió postes y cables qué se encontraban en el lugar afectó una vivienda contigua al depósito, donde se produjeron daños materiales pero no hubo que lamentar víctimas. «Fue un gran susto para todos los vecinos», dijo Cristina.

Tres dotaciones de Bomberos Almirante Brown, con el apoyo de personal de Defensa Civil y policial, trabajaron varios minutos para contener y extinguir las llamas que afectaron también a una vivienda contigua.