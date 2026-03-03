El Municipio de Almirante Brown informó que desde este lunes 2 de marzo habilitó una nueva sede de enfermería para personas mordidas en Don Orione, que funcionará a partir del lunes 2 de marzo en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 12 (CAPS), ubicado en la avenida Eva Perón N° 750, esquina Carcarañá. Allí se brindará atención médica, evaluación clínica, curaciones y, en caso de ser necesario, la aplicación de la vacuna antirrábica.

El espacio atiende a personas mordidas de lunes a viernes, de 8 a 13.30. Las líneas de colectivos cercanas al CAPS son la 177, 160, 293, 505 y 318. Para más información, los vecinos podrán comunicarse al teléfono 4268-4911

Por otra parte, el control y la observación de perros mordedores continuará realizándose en el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis, ubicado en Martín Fierro 33, esquina Monteverde, en Burzaco, de lunes a viernes de 8 a 13.

Desde Zoonosis Brown brindaron además las siguientes recomendaciones ante una mordedura:

* Primeros auxilios: lavar la herida inmediatamente con abundante agua y jabón.

* Atención médica: acudir a un Centro de Salud para recibir atención profesional lo antes posible.

* Denuncia y seguimiento: dirigirse al Centro de Sanidad Animal dentro de las 48 horas para la evaluación del tratamiento antirrábico y el control del animal, que debe permanecer en observación durante 10 días.

“La inmunización de los animales es la principal medida para evitar la rabia. Desde la Comuna llevamos adelante operativos de vacunación para perros y gatos a partir de los tres meses de edad, que deben renovarse cada año al tiempo que seguimos sumando servicios para cuidar a nuestros vecinos”, indicó Mariano Cascallares.

Mientras tanto, entre este 2 y el 5 de marzo Zoonosis Brown también desembarca con sus servicios en el Centro Social «El Gendarme» ubicado en la calle Gral Brigadier Manuel Calderón N° 572 de Glew, en cada jornada a partir de las 7,30 horas.