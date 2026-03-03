El Municipio de Lomas de Zamora se prepara para una jornada histórica este próximo sábado 7 de marzo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (#8M), la Plaza Grigera será el epicentro de un festival masivo que combinará música en vivo, ferias y compromiso social.

El plato fuerte del encuentro será la presentación de Eruca Sativa, la reconocida banda de rock nacional, que cerrará la jornada con su potencia característica. El trío, además de su trayectoria musical, es ampliamente reconocido por su fuerte compromiso con la agenda de género y la defensa de los derechos humanos, lo que los convierte en la voz perfecta para cerrar una fecha de reivindicación y celebración.

El evento no se limita solo a la música, sino que propone un despliegue cultural y social que se extenderá más allá de la plaza, sumando espacios culturales clave del centro lomense.

La música será el hilo conductor desde las 16:00 hs. La musicalización general estará a cargo de DJ Sista V, quien promete un recorrido vibrante por el hip hop, el trap y ritmos afro. Además, el escenario recibirá el talento del Ensamble de Músicas, el ritmo de Las Diosas del Ritmo (cumbia) y la frescura del pop de Amor Elefante. Para guiar al público durante toda la jornada, el festival contará con la conducción de Pat Canto y Belu Pelayo.

El festival funcionará como un espacio de encuentro y reflexión. La jornada comenzará con una Radio Abierta organizada por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, pensada como una caja de resonancia para las voces de toda la comunidad.

Para quienes busquen una propuesta más introspectiva, el Teatro del Municipio (Manuel Castro 262) será la sede de la inauguración de la muestra de arte y fotografía «Somos más de lo que ves, aquí estamos», cuya apertura será a partir de las 17:00 hs. Además, la Plaza Grigera albergará Feria de Emprendedoras y Artesanas: Más de 100 stands con producción local y Stands Institucionales: Espacios dedicados a Salud y Provincia para brindar servicios y asesoramiento varios.