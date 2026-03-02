la empresa Trenes Argentinos habilitó oficialmente la venta de pasajes para el servicio que une Constitución con Mar del Plata durante el mes de marzo. La nueva programación llega con cambios significativos en la frecuencia, ajustes en los tiempos de viaje y la esperada implementación de una política «pet friendly».

El cronograma se modificó para adaptarse a la temporada baja, ofreciendo dos trenes diarios por sentido: uno que realiza paradas en todas las estaciones intermedias y otro servicio semirápido. Además, se mantendrá un refuerzo adicional para los fines de semana.

Viajar con mascotas: requisitos y costos

La principal novedad de este mes es que, a partir del 2 de marzo, se permitirá viajar con mascotas. Los interesados deberán cumplir con las condiciones y requisitos fijados por la empresa ferroviaria, que incluyen el uso de contenedores adecuados y documentación sanitaria.

El costo del pasaje para trasladar a una mascota se fijó en $77.500, un valor sensiblemente superior al ticket de un pasajero convencional.

Para evitar el rechazo del abordaje sin derecho a reintegro, los dueños deberán cumplir con lo siguiente:

Transportín: El animal debe viajar en un contenedor con medidas máximas de 48 cm x 45 cm de base. No podrá salir del mismo en todo el trayecto.

Antelación: El pasajero debe presentarse en el preembarque entre dos horas y 45 minutos antes de la salida.

Documentación: Se requiere la documentación sanitaria vigente y los elementos requeridos por la empresa.

Limitación: Solo se permite una mascota por pasajero mayor de edad.

Tarifas y descuentos para marzo

Los precios para el tramo completo entre Constitución y «La Feliz» se mantienen en:

Primera: $32.000

Pullman: $38.000

Desde la cuenta oficial de Trenes de Larga Distancia recordaron que los boletos adquiridos a través del sitio web oficial (webventas.sofse.gob.ar) cuentan con un 10% de descuento.

Ajustes en los tiempos de viaje

Debido a una menor cantidad de cruces con otras formaciones en la vía, se registraron ligeras mejoras en la duración de algunos servicios: