Con un aumento de 500 pesos en solo 25 días, el pasaje de colectivo de 104 líneas de colectivos -que incluye muchas que recorren el sur del conurbano- sufrirá un nuevo aumento que llevará el pasaje de los actuales 650 pesos al mínimo de 700 pesos, de acuerdo a lo anunciado por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El aumento lo pagarán los pasajeros de las líneas 17 (CABA-Wilde); 20 (Retiro-Cruce de Lomas); 37 (Lanús); 74 (Correo Central-Longchamps), 79 (en todos sus ramales); 95 (CABA-Avellaneda); 100 (Retiro-Lanús); 160 (Ciudad Universitaria-Claypole); 164 (Plaza Once-Burzaco); 177 (Pompeya-Burzaco) y 179 (Pompeya-Barrio San José), entre otras.

Cuadro tarifario aplicable a partir del 16 de marzo:

Tramos Tarifa Marzo 2026 Tarifa Marzo 2026 SUBE sin nominar

0-3 km $ 700,00 $ 1.113,00 (con SUBE registrada/con SUBE sin registrar)

3-6 km $ 779,78 $ 1.239,85

6-12 km $ 839,86 $ 1.335,38

12-27 km $ 899,99 $ 1.430,98

más de 27 km $ 959,71 $ 1.525,94



Los cuadros tarifarios propuestos impactan en los 104 servicios de colectivo de jurisdicción nacional del , es decir que transitan por más de una jurisdicción, y son las siguientes líneas: 1 – 2 – 8 – 9 – 10 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 37 – 41 – 45 – 46 – 49 – 51 – 53 – 55 – 56 – 57 – 59 – 60 – 63 – 67 – 70 – 71 – 74 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 86 – 87 – 88 – 91 – 92 – 93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 100 – 101 – 103 – 105 – 110 – 111 – 113 – 114 – 117 – 119 – 123 – 124 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 133 – 134 – 135 – 136 – 140 – 143 – 145 – 146 – 148 – 150 – 152 – 153 – 154 – 158 – 159 – 160 – 161 – 163 – 164 – 166 – 168 – 169 – 172 – 174 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 184 – 185 – 188 – 193 – 194 – 195 – 197.

Se informó que continúan los descuentos al pago del transporte por medio de Tarifa Social, que representan un descuento del 55 por ciento en el valor del boleto para grupos sociales como los jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la AUH, entre otros.

También se mantendrá el sistema Red SUBE que permite descuentos en la tarifa al momento de realizar una o más combinaciones de transporte, integrando a todos los modos de transporte público del Área Metropolitana.