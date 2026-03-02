La comunidad de Almirante Brown se prepara para uno de los eventos más esperados del calendario cultural: el Matsuri Burzaco 2026. En su edición Nº18, este festival se consolida como un puente fundamental entre Argentina y el país del sol naciente, ofreciendo una experiencia única para disfrutar en familia. Será este domingo desde las 10:00 hasta las 17:00 hs, en el predio ubicado en la intersección de las avenidas Japón y Monteverde que se transformará en un pedazo de Oriente.

El programa del evento incluye los vibrantes shows de Taiko (tambores japoneses), danzas típicas como el Eisa y el Bon Odori, donde el público suele participar activamentem y exhibiciones de artes marciales como Karate y Aikido. La propuesta gastronómica es, sin duda, uno de los grandes atractivos. Los asistentes podrán degustar platos tradicionales como el Udon, Yakitori, Harumaki y una variada oferta de pastelería japonesa, además de opciones locales para todos los gustos.

Literatura y cultura en el stand 52

Para los amantes de las letras, el festival contará con una presencia destacada: el AN Store. Ubicado en el stand 52, este espacio ofrecerá lo mejor de la literatura japonesa traducida al español, materiales para el aprendizaje del idioma, libros sobre historia y cultura, y objetos de colección ideales para quienes buscan profundizar en el conocimiento nipón.

Como es costumbre en cada edición del Matsuri, parte de lo recaudado a través del bono contribución se destina a colaborar con instituciones educativas locales, reforzando el compromiso de la Asociación Japonesa con la comunidad de Burzaco y alrededores.

Información útil para el visitante:

Fecha: Domingo 8 de Marzo de 2026.

Domingo 8 de Marzo de 2026. Horario: 10:00 a 17:00 hs.

10:00 a 17:00 hs. Lugar: Av. Japón y Av. Monteverde, Burzaco.

Av. Japón y Av. Monteverde, Burzaco. Bono contribución: $10.000.

$10.000. Estacionamiento: Auto $5.000 / Moto $2.500.

Auto $5.000 / Moto $2.500. Ingreso gratuito: Menores de 10 años, mayores de 70 años y personas con discapacidad (presentando certificado).

Este año la feria de artesanos, que este año contará con más de 60 puestos con productos exclusivos, desde bonsáis hasta artículos de animé y manga.