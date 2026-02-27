Con una fuerte movilización que desde el mediodía tiene lugar en la zona del Congreso Nacional, trabajadores, jubilados y algunos sindicatos marchan para resistir la reforma laboral que esta tarde volverá a tratar el senado luego de la votación con cambios que tuvo lugar la semana pasada en la Cámara de Diputados.

Claro que en el sur del conurbano, los vecinos se organizan también para decirle no al proyecto de Javier Milei, que sin embargo se da por descontado que sea aprobado. En Adrogué, en Lanús, Lomas y Esteban Echeverría vecinos se autoconvocan para hacer un ruidazo contra la iniciativa. Todos los encuentros están convocados entre las 19.30 y las 20, salvo el de Adrogué, que será desde las 18.