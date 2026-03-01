El municipio de Almirante Brown llevará adelante una nueva jornada de castraciones gratuitas en la localidad de Glew. El operativo se desarrollará en el Centro Social “El Gendarme”, ubicado en Gral. Brigadier Manuel Calderón 572, entre las calles Pereyra y Romero. La iniciativa, coordinada por el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, tendrá lugar del lunes 2 al viernes 6 de marzo.

Para acceder al servicio, los vecinos deberán presentarse directamente en el lugar con la mascota. La atención comienza a las 7:30 hs y se otorgarán turnos para 50 animales por jornada. Las mascotas (perros y gatos) deben tener al menos 5 meses de edad. El municipio informó que las hembras preñadas o en celo también pueden ser intervenidas quirúrgicamente.

Para garantizar la seguridad de la cirugía, el municipio solicita cumplir con los siguientes requisitos pre-quirúrgicos: