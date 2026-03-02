Dos hermanos están acusados de matar con un destornillador a un joven de 31 años en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en un hecho ocurrido a la tarde del lunes, que tuvo como víctima a Miqueas Alexis Arispe.

El episodio tuvo lugar sobre la calle Virgen de Itatí al 1800 donde Arispe se encontraba descansando desprevenido en una reposera, sobre la vereda de un kiosco familiar, cuando fue sorprendido por un vehículo Gol rojo que estacionó frente a él y de donde descendieron dos sujetos que arremetieron contra la víctima con una violencia extrema que incluyó golpes de puño, impactos con una silla y repetidas puñaladas efectuadas con un destornillador.

La herida letal se produjo en la zona de la axila, comprometiendo una vena arterial que le provocó una hemorragia. En medio del ataque, y según el relato de su familia, la víctima llegó a suplicar que lo soltaran porque sentía que se estaba muriendo.

Lejos de mostrar compasión, los agresores lo levantaron y lo arrojaron con fuerza contra la vidriera del local, la cual estalló en pedazos y le causó múltiples cortes en todo el cuerpo. Tras el ataque, un vecino intentó auxiliar al joven trasladándolo de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, pero lamentablemente falleció al poco tiempo de ingresar.

Según la familia del joven asesinado, el crimen fue la culminación de una amenaza recibida aproximadamente un mes atrás cuando Miqueas había intervenido para frenar una fuerte discusión familiar que involucraba a la hermana de un amigo. Tras ese incidente, uno de los participantes del conflicto quedó resentido y le juró la muerte, una advertencia que la víctima minimizó en su momento.

Sus allegados lo recordaron con profundo dolor y destacaron lo injusto de su pérdida. Lo describieron como un hombre humilde, trabajador, fanático de River Plate y sumamente querido en la comunidad. La tragedia golpeó a la familia justo cuando el joven estaba atravesando un buen momento personal, ya que al día siguiente del ataque tenía previsto comenzar un nuevo empleo en una distribuidora.

Los atacantes lograron huir de la escena inmediatamente después del crimen y continúan prófugos. El entorno de la víctima señala a dos hermanos como los presuntos autores materiales del hecho, y trascendió que uno de ellos ya contaría con un pedido de captura activo por otro homicidio desde hace cuatro años.

La causa quedó en manos del fiscal Ignacio Torrigino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 19 de Lomas de Zamora. Las autoridades se encuentran recabando las filmaciones de las cámaras de seguridad del barrio para reconstruir la ruta de escape del Gol rojo.

Sin embargo, la investigación avanza con cautela debido al terror que se vive en el barrio; los familiares de Arispe denunciaron que los dueños del kiosco no volvieron a abrir sus puertas por miedo, ya que los asesinos se encargaron de amenazar a los vecinos para garantizar el silencio en la zona.