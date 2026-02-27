Alejo Orellana, el niño de 13 años que se fue de su casa de Adrogué días pasados ya está en un lugar seguro. Según se informó, el niño está en una casa de abrigo, luego de que por propia voluntad se fuera de su casa del barrio Vattuone, adonde vivía con sus primos y hermanos al cuidado de su abuela materna.

Según se supo, el niño tuvo contacto con su prima pero no con su madre ni con su abuela. «Nosotros lo queremos al nene y no queremos que esté en la calle. Nadie sabe cómo vivimos nosotros», dijo la tía del niño en Crónica TV ante versiones de vecinos que acusan de maltrato hacia el niño y a la familia de producir «un descontrol total siempre». «Nadie le pega a Alejo, no sufre violencia de ningún tipo», negó Noelia, la tía del niño, que vive con su abuela, que es la tutora de Alejo.

Su tía contó que ella le está enseñando algunas cosas de la escuela. «Es demasiado bueno, es muy humilde, tiene un gran corazón Alejo. Yo estoy todas las tardes con él», dijo la mujer. La madre de Alejo estuvo en situación de calle y le dejó la tutoría a la abuela del niño. Alejo habría pasado la noche cerca de su casa y fue visto en la estación de servicio del cruce de Espora y avenida San Martín.