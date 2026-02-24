Un efectivo de la Policía Federal se enfrentó a cuatro delincuentes que intentaron asaltarlo este lunes por la tarde en Monte Chingolo. El agente repelió la agresión, le disparó a uno de los sospechosos, de 14 años, que murió en el lugar, mientras huyeron del lugar los tres cómplices.

El suceso tuvo lugar en avenida Donato Álvarez y Lynch, en Monte Chingolo, partido de Lanús cuando el efectivo circulaba en su moto por Donato Álvarez cuando fue interceptado por cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motocicletas y lo amenazaron para robarle la moto.

Ante esa situación, el policía extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que terminó con el adolescente muerto y con sus tres cómplices en fuga.

La fiscalía 5 de Lanús dispuso el secuestro del arma reglamentaria del policía y no tomó ningún temperamento respecto del policía, ya que considera que actuó en legítima defensa.





Según trascendió, a unos 200 metros de donde cayó el presunto asaltante fue hallado un adolescente de 14 años con una herida, quien podría estar vinculado al intento de robo.

