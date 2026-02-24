El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó una recorrida por las obras de la segunda etapa de la nueva senda aeróbica que está emplazada en el circuito del Parque Central Las Colonias y, una vez finalizada, tendrá 10km de extensión con la finalidad de que las vecinas y los vecinos puedan practicar deporte en un espacio de calidad y con las mejores condiciones.

“Este lugar contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los lanusenses, donde pueden acercarse a hacer actividades deportivas, recreativas y lúdicas al aire libre. Seguimos trabajando para que más ciudadanos y ciudadanas vengan a disfrutar de este lugar que es único en nuestro distrito”, resaltó Álvarez.

Esta iniciativa contempla la instalación de nuevo equipamiento saludable, deportivo y de recreación, así como también la mejora de los límites y accesos al Parque y su vegetación, para fortalecer tanto la infraestructura como el paisaje urbano.

Cabe destacar que la obra se enmarca dentro del proyecto del Parque Central Las Colonias, que incluye la recuperación de un total de 167 hectáreas de espacio verde en el distrito. El mismo fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Lanús bajo la ordenanza N° 13.776 y se ubica dentro de las localidades de Remedios de Escalada, Lanús Oeste y Este, donde ya se ejecutaron obras como el Paseo Lineal Ferré y el Parque Ambiental.