El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, encabezó una serie de actos institucionales en los clubes Brown de Adrogué y Temperley.

En el estadio Lorenzo Arandilla se llevó a cabo la inauguración de una nueva platea de 25 metros lineales con capacidad para 360 espectadores. La obra, que busca modernizar el sector de plateas, fue nombrada en homenaje a Daniel ‘Tano’ Raimundo, figura histórica de la institución fallecida recientemente.

Raimundo dejó un legado estadístico y deportivo en el club tras disputar más de 200 partidos como jugador, integrar el plantel campeón de Primera D y dirigir al equipo que logró el primer ascenso a la B Metropolitana en 1997. El acto contó con la presencia del intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el presidente del club, Agustín Galeota.

En la misma jornada, Tapia se trasladó a las instalaciones del Club Atlético Temperley para participar del corte de cinta de la Platea Edith Pecorelli. Durante el evento, el titular de la AFA entregó una distinción a Pecorell, la primera mujer electa presidenta en la historia del fútbol argentino e integró una de las cinco familias que hipotecaron su casa para que Temperley pudiera volver a jugar tras la quiebra

La visita incluyó el Jardín «Sueños Celestes», el predio donde se ejecuta la obra de la futura escuela primaria y el Gimnasio «Juan Justo Colás». Desde la dirigencia de Temperley valoraron el interés demostrado por la máxima autoridad del fútbol nacional, destacando que una visita de este carácter institucional no se producía en la entidad desde hace varios años.