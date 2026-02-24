El Municipio de Almirante Brown lanzó el programa “Vuelta al Cole”, una iniciativa destinada a acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo 2026 mediante la comercialización de útiles, guardapolvos y productos escolares a precios accesibles en la Tienda Brown, el espacio que el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown posee en Burzaco.

La iniciativa, impulsada a través del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES) y en el marco del programa “Hecho en Brown”, ofrece alternativas de calidad a precios accesibles, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo de emprendedoras y emprendedores de nuestro distrito.

El espacio funciona en la calle Cruz del Sur N° 1200 y abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y los sábados, de 9 a 13. Allí se pueden encontrar propuestas pensadas para acompañar a las familias en el comienzo de clases, con productos elaborados por productores locales.

Entre las opciones disponibles se destacan guardapolvos, útiles escolares, mochilas, loncheras, cartucheras y accesorios como botellas de agua y artículos para el cabello, entre otros.

Desde el Municipio remarcaron que este modelo de comercialización directa, sin intermediarios, permite ofrecer productos a precios accesibles, al tiempo que potencia el desarrollo local.

En este sentido, la Comuna brinda a los emprendedores capacitación, acompañamiento técnico, entrega de insumos, acceso gratuito a un espacio de venta y también microcréditos destinados a fortalecer y hacer crecer sus proyectos productivos.