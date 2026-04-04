Durante la jornada del Viernes Santo, miles de fieles se congregaron en las distintas localidades del distrito para conmemorar la Pasión de Cristo a través de procesiones y representaciones religiosas. Las actividades comenzaron a primera hora de la tarde en Malvinas Argentinas, donde la comunidad partió desde la Capilla Sagrada Familia de Betharram hacia la calle Pettoruti, marcando el inicio de una serie de manifestaciones de fe que se extendieron por todo el partido hasta entrada la noche.

En las zonas de San José y Claypole, los recorridos se iniciaron simultáneamente, destacándose la columna que unió las capillas de Nuestra Señora de Luján del Ombú y el Divino Niño Jesús. En Claypole, el flujo de vecinos se dividió en tres trayectos distintos que vincularon puntos estratégicos como la Capilla Medalla Milagrosa, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y la Parroquia de Lourdes, mientras que en San Francisco Solano la peregrinación concluyó en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en la zona de la Rotonda de la República de la India.

La localidad de Adrogué fue escenario de una propuesta particular denominada «Pascua a Cielo Abierto», donde la Plaza Brown albergó una experiencia inmersiva con cientos de actores que recrearon escenas bíblicas ante una numerosa audiencia. Al finalizar esta representación, la Parroquia San Gabriel Arcángel encabezó su propio Vía Crucis, el cual atravesó diversas calles del centro y se extendió hasta la Capilla del Señor en Rafael Calzada. En paralelo, en Glew y José Mármol, las comunidades parroquiales de Santa Ana y Nuestra Señora de Luján realizaron sus tradicionales caminatas con una fuerte impronta barrial y una duración que, en algunos casos, superó las tres horas de marcha.

Por su parte, en Burzaco y Longchamps las expresiones de fe se concentraron hacia el final del día. En Burzaco, las parroquias San Cayetano e Inmaculada Concepción organizaron procesiones que recorrieron el casco céntrico, mientras que en Longchamps los vecinos caminaron desde la intersección de Chiesa y Rivadavia hacia Marco del Pont. Tras el cierre de estas jornadas de reflexión, el cronograma oficial de actividades en la vía pública concluirá este sábado por la tarde en Rafael Calzada, con una movilización prevista desde el Templo Evangelista “Casa de la Bendición” hasta la Plaza 25 de Mayo.