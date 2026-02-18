El Tigre de Diego Dabove que marcha primero en el campeonato de Primera División del fútbol argentino debió trabajar duramente para sacarse de encima a un duro Claypole en el estadio de Morón, en un encuentro válido por los 32avos. de Copa Argentina. Fue triunfo 2 a 0 con goles de Ramón Arias y David Romero, ambos goles convertidos en el segundo tiempo.

El Matador, con titulares y suplentes, manejó el ritmo del partido en el primer tiempo pero casi no tuvo chances de gol. Apenas un buen pase filtrado de Elías Cabrera para Manuel Fernández que vio su definición mano a mano atorada por la intervención del arquero Joaquín Cabrera. Recién en el complemento los de Davobe abrieron el marcador mediante la pelota parada. Santiago López ejecutó un tiro de esquina y Cachila Arias, en un movimiento inesperado, cabeceó en soledad y quebró la paridad. De ahí en más pudo haber liquidado Ignacio Russo tras un contragolpe que condujo López y que contuvo nuevamente Cabrera.

Ya en los minutos finales Tigre cedió peligrosamente la iniciativa y los intentos fueron del Tambero que cargó de centros el área y llegó a tener una clara en un testazo de Leonel Llodrá. El tiro del final fue un córner que terminó con una contra letal y el 2-0 de Romero eludiendo al arquero, con el equipo de Roque Drago ya jugado en el ataque para ponerle números definitivos al partido y fin al sueño del Tambero en la Copa Argentina.