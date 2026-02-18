La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un nuevo paro general nacional de 24 horas en abierto rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Se tratará de la cuarta huelga de la central obrera durante la actual gestión y, a diferencia de otras protestas, no contará con movilización callejera, apostando a una parálisis total a través del corte del transporte público.

A la espera de una conferencia de prensa oficial pautada para este miércoles a las 11:00 en la sede histórica de la calle Azopardo para brindar los detalles finales, el sindicalismo endureció su postura ante el inminente avance legislativo del proyecto oficialista.

La CGT definió una estrategia de impacto atada estrictamente a la agenda parlamentaria: la huelga se llevará a cabo el mismo día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral en el recinto (posiblemente este jueves 19 de febrero o el miércoles 25 de febrero).

Qué no funcionará durante el paro general

Buscando un altísimo nivel de acatamiento, los gremios más duros acordaron un cese total de actividades. La postal de un país detenido estará garantizada por los siguientes sectores:

Colectivos: La UTA adhiere al paro, por lo que no habrá servicio de líneas de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.

Trenes y Subtes: La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria. Tampoco funcionará ninguna de las líneas de subte ni el Premetro en CABA.

Vuelos: Los gremios aeronáuticos se suman a la medida, lo que provocará la cancelación de los vuelos aerocomerciales de cabotaje e internacionales en todos los aeropuertos del país.

Bancos: La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, también paralizará sus actividades. No habrá atención presencial al público en entidades nacionales o extranjeras.

Administración Pública: El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (solo guardias).

Industria y recolección: La UOM (metalúrgicos), Aceiteros y el gremio de Camioneros (recolección de residuos y logística) también cesarán sus tareas.

Qué servicios sí funcionarán

Pese al alcance de la medida de fuerza, habrá sectores que mantendrán operatividad parcial o total, principalmente impulsados por el sector privado y las regulaciones vigentes: