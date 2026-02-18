El Municipio de Almirante Brown destacó que gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, avanzan las obras en el nuevo barrio de 120 viviendas en Don Orione, localidad de San Francisco de Asís.

Se trata de una intervención urbanística clave que incluye infraestructura, espacios accesibles y también servicios de agua y cloacas propios e independientes, garantizando mejores prestaciones y mayor autonomía. Las modernas viviendas son de entre dos y tres pisos, cuentan con patio, nuevas veredas, estacionamiento vehicular propio, estufas de tiro balanceado, cocina de cuatro hornallas y termotanque eléctrico de alta recuperación.

Además, uno de los aspectos centrales del proyecto es que estas casas contarán con un sistema de agua y cloacas propio e independiente del resto del barrio Don Orione, lo que garantiza una infraestructura moderna y autónoma para las nuevas viviendas.

Cabe destacar que en paralelo, avanzan también las obras de 120 nuevas viviendas de dos y tres dormitorios estilo dúplex en José Mármol, en un predio ubicado entre las calles Amenedo, Canale y República Argentina.