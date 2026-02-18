El cine argentino se prepara para una semana de salas llenas con la nueva edición de la “Fiesta del Cine”, que corre desde el próximo jueves 19 al miércoles 25 de febrero. La propuesta ofrece una cartelera pensada para todos los públicos, desde niños hasta los más grandes. La iniciativa busca incentivar el regreso del público a las salas con entradas promocionales a tan solo $4.000 para funciones 2D y 3D en cines de todo el territorio nacional.

Más allá del precio promocional, cada cine brindará sus propias ofertas en sus formatos premium (4D, XD o IMAX) y promociones adicionales en los pochoclos.

Entre los reestrenos confirmados para estos siete días están Casablanca y Lo que el viento se llevó, además de películas románticas como Notting Hill y la dupla de Richard Linklater: Antes del amanecer y Antes del atardecer.

Además, se suman los éxitos más recientes como “Homo Argentum”, “Barbie”, “Lilo y Stitch”, “F1”, “El Descenso” y “Conjuro 4”.

El jueves 19 de febrero se renuevan las carteleras con títulos como el film de terror Líbralos del mal y la comedia ¿Está funcionando esto?, ampliando la oferta para los espectadores y se mantendrán en exhibición los grandes films de la temporada como Zootopia 2, Hamnet, Avatar y Marty Supreme.

En la región participan de esta promoción el Cinema Adrogué, Hipólito Yrigoyen 13200 y el Cinemark de Temperley, Av. Hipólito Yrigoyen 10699

El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial de la Fiesta del Cine.