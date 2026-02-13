Con la llegada del fin de semana largo de Carnaval, el conurbano estará lleno de música, colores y alegría, con las murgas que transformarán las calles de los distintos municipios en un gran escenario festivo para recibir a miles de vecinos y visitantes de toda la provincia. Les dejamos el cronograma destacado de cada distrito. Los espectáculos son gratuitos con numerosos artistas consagrados.

Almirante Brown

Sábado 14 (Burzaco): La fiesta arranca a las 19 en la Plaza San Cayetano (Sempere y Terrero) con Mística Murguera, Sol Naciente El Trébol, Los Elegantes de San José y Los Fabulosos del Sur.

Sábado 14 (Claypole): Carnaval del Amor en la estación Claypole. Desde las 16. feria de Emprendedores y buffet. DJ set El negro Pereyra, batería Reciclado, Murgas los Gigantes,

Domingo 15 (San José): El color se traslada a las calles Salta y 30 de Septiembre. Se presentan desde las 19 Los Elegantes de San José, Los Reyes del Alboroto, La Nueva Generación y Los Herederos de José Mármol.

Lunes 16 (San Francisco de Asís): En el Parque Argentino Don Orione (Av. Eva Perón y Marechal) desfilarán a las 19 Los Gigantes del Rayo, Los Herederos de José Mármol, La Esmeralda y Reciclhao.

Martes 17 (Glew): El cierre será a las 19 con la presentación de Los Monchos Murgueros, Los Herederos de la Noche, GRES Sacode o Coracao y GRES Alegría de Zona Sur.

Lomas

Show en vivo de La Delio Valdez y Agarrate Catalina .

y . Solidaridad: Se recibirán donaciones de útiles escolares para el ciclo lectivo 2026.

Quilmes

El Parque de la Ciudad (Av. Vicente López y Av. Oscar Smith) será el punto de encuentro el domingo 15 y lunes 16, de 17:00 a 24:00 h.

Domingo 15: Actúan Los Buscas de la Alegría, Salta Violeta y el Colectivo de Murgas de Quilmes.

El gran cierre estará a cargo de la reconocida murga . Propuestas: Patio gastronómico, juegos infantiles y stands culturales.

Avellaneda

Del sábado 14 al martes 17, el Anfiteatro Hugo del Carril en el Parque Domínico (Darwin 134) vibrará desde las 18:00 h.