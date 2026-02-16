La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma la Cámara de Diputados que se prevé sea este jueves 19 de febrero. En la CGT dan como un hecho la adhesión de la UTA, por lo que el día de la huelga no habría colectivos. Desde el gremio del transporte automotor no lo confirman lo que determinará el impacto de la medida.

Fue luego de la reunión entre los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron de manera virtual durante el mediodía mediodía. Pasadas las 13 los sindicalistas seguían reunidis, indicaron las fuentes.

Jerónimo había señalado este domingo que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

De hecho, muchos sindicalistas sostenían que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del Gobierno y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, la CGT activó la medida de fuerza para el día en que la Cámara de Diputados discuta el proyecto el en recinto.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

En una carrera contra reloj, La Libertad Avanza busca alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas sobre el polémico artículo que modifica el sistema de licencias por enfermedad o accidentes en el proyecto de reforma laboral para garantizar la aprobación antes de la finalización de las sesiones extraordinarias. Por ese motivo buscará convencer a los bloques de la UCR, PRO y Unidos, que apoyan en general la reforma laboral, aprobar una ley complementaria para garantizar el pago del 100 del sueldo a los trabajadores que padecen una grave enfermedad como sucede en la actualidad.

La Libertad Avanza no quiere introducir cambios en la reforma laboral para que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con las leyes aprobadas de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.