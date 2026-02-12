Cuatro delincuentes ingresaron violentamente a la casa de Banfield de Elba, la madre del periodista Sergio Lapegüe, una mujer de 90 años que padece un estado avanzado de Alzheimer. La victima se encontraba acompañada por dos cuidadoras cuando cuatro delincuentes irrumpieron por la parte trasera de la vivienda e ingresaron, aparentemente, sin forzar la puerta. Los ladrones no solo buscaban dinero, sino que se ensañaron con el lugar:



Una empleada de 54 años, intentó resistirse y fue agredida físicamente La otra fue amordazada, vendada y encerrada en el baño, mientras los asaltantes buscaban dinero en la propiedad. Los delincuentes le pidieron información sobre dinero a Elba, pero la enfermedad le impidió comunicarse. Después de dañar todo lo que encontraron en el interior de la vivienda, huyeron llevándose 50 mil pesos y un teléfono celular.

El periodista relató con crudeza a América Noticias lo sucedido “Esta es mi casa, este es mi barrio, esta es mi vida. Nunca me fui”, afirmó el periodista. De inmediato, detalló: “Tuvimos varios robos. A mi papá le partieron la cabeza con un bate de béisbol. Lo estaba comiendo acá a la vuelta”.

Ayer mi sobrina me llamó cuando terminé el programa para decirme que le habían robado a la abuela. Yo vivo cerca de mi mamá».

“Cuando voy entrando le digo a mi mujer que me acompañe porque estaba la puerta de la reja abierta. Me acerco, la cocina estaba cerrada con llave y escuchaba gritos adentro”, contó.

Creyendo que los ladrones seguían adentro, Sergio empezó a golpear la puerta de la cocina. “Las chicas habían cerrado con llave y justo en ese momento los tipos se habían ido de la casa”, explicó el conductor.

La escena posterior dejó rastros materiales y afectivos: “¿Viste ese piano que estaba ahí todo tirado? Corrido. Mi mamá tocaba el piano. Todos los cuadros, todos tirados. Mi mamá era pintora. Y ahora con el Alzheimer y todo, yo cuando voy a casa le toco el piano y es el único momento que conectamos”, describió Lapegüe, enfatizando la crudeza del quiebre en el espacio íntimo. Sobre las consecuencias directas del ataque, añadió: “Las chicas estaban bastante golpeadas. Gladys, pobrecita, estaba muy… tenía marcas en las manos, a ella la metieron en el baño, rompieron el baño también y la encerraron. Y quedó mi mamá con la otra cuidadora ahí”.

“



