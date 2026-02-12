Manzanas de Río Negro, tomates de Mar del Plata, lechuga y rúcula de Florencio Varela, uvas de San Juan, melones de Mendoza y hasta mandarinas de Egipto. Los mercados mayoristas de Burzaco y Rafael Calzada concentran una oferta variada y venden al público que se organiza para realizar compras en cantidad y tiene un horario adaptado a las necesidades de quienes llegan desde distintas verdulerías: de 4 a 11 horas de lunes a lunes.

Brown On Line recorrió este jueves 12 de febrero el mercado mayorista de frutas y verduras de Burzaco (Caferatta 2007, altura avenida Monteverde al 3100), un punto de venta mayorista de frutas y verduras, opción que algunos vecinos toman para comprar frutas y verduras frescas a un precio significativamente menor al que puede conseguirse en las verdulerías.

“Viene mucha gente los días sábados porque es cuando más tiempo tienen, porque trabajan durante la semana”, dice Tomás, un puestero que ofrece papas, cebollas, ancos y cabutia. Tiene 27 años y lleva 10 al frente del puesto de venta donde las bolsas de papa y cebolla se apilan.

Noemí recomienda venir los lunes miércoles y viernes, “que es cuando más mercadería bajamos en los puestos”. Ella y su marido, Luis, llevan 15 años trabajando en este punto de venta de distribución mayorista. “En el mercado también hay amor”, dice Noemí, a las risas En su puesto el tomate perita se consigue a un promedio de 800 pesos el kilo si se compra por cajón.

La mercadería se ofrece por bulto, no por peso, salvo las sandías. O sea que el contenido de bolsas y cajones es aproximado y los precios varían de un día a otro, a veces con cambios más bruscos, como pasó estos días con el precio de la banana llegada desde Bolivia, que pasó de 20 a 28 mil la caja de entre 17 y 20 kilos.

Este modo de venta es lo que más sedujo a Miguel, un vecino de Burzaco que dejó un empleo en una verdulería para cumplir su tercer día de trabajo en uno de los puestos donde se consiguen rúculas a 5000 pesos los 24 paquetes, coliflor a 10 mil pesos la jaula, lo mismo que la lechuga de entre 6 y 7 kilos. El morrón cuesta 10 y 12 mil pesos, según color. Miguel es correntino y sale en bicicleta desde su casa a las 3 de la madrugada. “Acá no renegás tanto con el cliente porque el que viene a comprar por mayor ya conoce la mercadería y es más práctico porque se vende por bulto”, le dice a Brown On Line.

Salvo la mercadería que viene en bolsa, como papas y cebollas por ejemplo, los puesteros ofrecen media caja de banana, bolsas grandes de manzanas que los vecinos que no compran por mayor pueden adquirir para consumo familiar. Este jueves ofrecían una manzana chica y súper deliciosa llamada Gala.

Algunos precios del jueves 12 de febrero:

• Choclos: cajón de 40 unidades a 10 mil pesos

• Tomate perita: cajón de 18 kilos a 15 mil pesos.

• Papa: bolsa d e18 kilos a 11 mil pesos

• Cebolla: bolsa de 17/18 kilos a 8 mil pesos

• Anco: bolsa de 17/18 kilos a 15 mil pesos

• Melón: 15 mil el cajón

• Batata: 12 mil pesos la bolsa.

• Durazno: caja de 12 kilos a 20 mil pesos

• Banana Ecuador:

• Lechuga: 10 mil pesos la jaula 6/7 kilos.

• Uva: 18 mil pesos el cajón

• Rúcula: 24 paquetes a 5 mil pesos

• Sandía de entre 12 y 14 kilos aproximadamente a 9 mil pesos.

Muchos vecinos llegan los sábados al mercado. Compran para la familia o para familias vecinas. En algunos casos hacen compras comunitarias: vecinos que se asocian con alguien que tenga camioneta y comparten gastos, opciones de estos tiempos para abaratar costos sin resignar calidad alimentaria.

Dónde quedan los mercados mayoristas

Memosur – República Argentina al 2200 – Rafael Calzada

Caferatta 2007, altura avenida Monteverde al 3100, Burzaco. El 514 tiene parada en la puerta.