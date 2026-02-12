Este fin de semana, el municipio invita a disfrutar con entrada libre y gratuitadel cine argentino al aire libre, bajo las estrellas y en familia.

La propuesta comenzará el sábado 14 de febrero a las 20:00 hs en el Parque Saludable Ramón Carrillo de Adrogué, donde se llevará a cabo un Festival de Cortos de Ficción. Durante esta jornada, se presentarán cuatro obras destacadas: Marahoro, un relato sobre la identidad y la conexión con la naturaleza; Asterion, una historia íntima sobre los vínculos humanos; Escena Final, que explora los desafíos del mundo artístico; y Planeta Fome, un cortometraje animado que reflexiona sobre la desigualdad social y la infancia desde una mirada emotiva.

La agenda cultural continuará el domingo 15 de febrero a las 20:00 hs en el Polideportivo Rafael Calzada, ubicado en Av. San Martín y las vías del ferrocarril. En esta ocasión, la pantalla principal recibirá a la película La Odisea de los Giles. Este film traslada al espectador a la crisis económica del 2001, narrando la aventura de un grupo de vecinos que, con ingenio y humor, decide unirse para recuperar el dinero que les fue arrebatado por un abogado y un gerente bancario en una estafa.

Para una mejor experiencia, se recomienda a los vecinos traer manta y reposeras para acomodarse cómodamente frente a la pantalla.