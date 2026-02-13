La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que los partidos de la Primera Nacional y la Primera B serán transmitidos por intermedio del streaming de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Luego de una reunión de Comité Ejecutivo, se conoció que los encuentros podrán verse por el sitio web de LPF Play, que emite el Torneo Proyección y también tiene a su cargo el Campeonato Femenino de Primera División.

La plataforma ofrece gratis (registrándose con un email) las mencionadas transmisiones en vivo y también programas como LPF Show, Lado F o incluso emisiones de AFA Estudio, el proyecto audiovisual de la Casa Madre del fútbol argentino. También, ofrece resúmenes de los diversos partidos de la Primera División. La aplicación se descarga de forma gratuita en Play Store y App Store, y en un principio no tendrá costo ni solicitará registrarse con un usuario para acceder.

Desde la AFA indicaron que «durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo» y que «en una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías».

El torneo comienza este viernes 13 de febrero desde las 17:00 horas con el partido entre San Miguel y Central Norte de Salta correspondiente a la Zona A, y culminará en octubre cuando se dispute la última de las 36 fechas de rueda de grupos.

Actualmente, LPF Play ofrece los resúmenes de los partidos de la Liga Profesional; la transmisión del Campeonato Femenino de Primera División; el 100% de los partidos de la Categoría Proyección; las conferencias de prensa previas semanales de la Primera División en vivo; el show de goles de todas las fechas, y programas semanales.